“الدبيبة” يفتتح موقعان من مشروع إنماء بلادي بمدينة مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء يوم السبت ، موقعان من مشروع إنماء بلادي حديقة الفردوس، وحديقة عمارات التعليم بمدينة مصراتة ، برفقة المدير العام للشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة “وليد الدوكالي”.

وأكد “الدبيبة” في كلمته خلال الافتتاح على دعم حكومته لقطاع الخدمات العامة في كافة ربوع ليبيا، لتعزيز مشروع النظافة والخدمات وإبراز وتحويل كافة المشاريع المتوقفة، ليستفيد منها المواطن داخل البلديات.

