ذا صن تايمز: عقود بناء وهمية استغلت لصالح شركات اسكتلندية ..و هذا ما يطالب به باشاغا

ذكرت جريدة ” ذا صن تايمز” البريطانية اليوم الأحد أن الشرطة الاسكتلندية أمرت بمضاعفة جهود البحث على مليارات الدولارات التي تم سلبها بإستخدام عقود بناء وهمية من قبل المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي .

وبحسب الصحيفة دعا رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا السلطات الاسكتلندية إلى “مضاعفة الجهود” في البحث عن مليارات الدولارات المسروقة من الدولة الليبية.

وتابعت الصحيفة بالقول لقد مر ما يقارب من عقد من الزمان منذ أن وافق المكتب البريطاني على مساعدة ليبيا في العثور على المبالغ الهائلة المخصصة للمستشفيات والتعليم والإسكان التي فُقدت في عقود البناء الوهمية التي تضمنت صفقات مع شركات اسكتلندية في التسعينيات .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق الذي أجرته شرطة اسكتلندا يُفهم أنه الأكبر من نوعه منذ عدة سنوات حيث تم استخدام أكثر من 20 شراكة اسكتلندية محدودة كوسيلة لغسيل الأموال من ليبيا .

وأكدت الصحيفة أن المحققون وجدو أيضًا أدلة تشير إلى أن عشرات العقارات في جميع أنحاء اسكتلندا وإنجلترا بما في ذلك منزل ريفي فاخر في تشيلسي وفقا للصحيفة .

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