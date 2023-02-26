خاص.. “الراجحي”: الإيرادات المحلية ستصرف وفق لائحة تنظيمية

صرح رئيس الفريق الفني لبرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية “أسامة الراجحي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الإيرادات المحلية واختصاصات البلدية الذي عقدها قانون (59)، والأن لدينا لائحة صدر بها قرار من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 330 سنة 2021 التي أعطت المكنة للبلديات لكي تحصل إيراداتها الذاتية التي تعني الرسوم بأنواعها والعوائد وغيرها، من ضمنها الاستثمار المحلي.

مضيفاً: وزارة الحكم المحلي بدأت بأول نموذج في البلديات منها: بلدية طرابلس المركز، وفي العام الماضي كانت التجربة الأولى، والأن تعزيز لكي تصل إلى أرقام جيدة، وتعطي القدرة إلى البلدية لكي تكون أكثر استقلالية.

متابعاً: وكذلك تفعيل مادة (4) و (5) فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية وميزانية المواطن، والبلدية عندما تقوم بالجباية الإيرادات الخاصة بها فالصرف يكون وفق آلية تحددها اللائحة، وكذلك الجلوس مع المواطنين بحيث يتم اختيار المشاريع وأولويات الناس وتعرض في ميزانية مواطن.

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