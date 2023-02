صرح عضو مجلس الاعلى للدولة “سعد بن شرادة” لقناة تبادل بإن أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر حسب الاتفاق السياسي بطريقة الصحيحة، ومن يقول غير ذلك فهو يريد التعطيل لا أكثر، موضحاً بأن مايجب أن يحدث في تعديل هو أن يتشاور مجلس الدولة و مجلس النواب في أي تعديل في الاعلان الدستوري، ومن بعدها يصوت عليه مجلس نواب، وهذا ماحدث.

وأضاف “بن شرادة” بأن تم تشاور في مصر اجتماع لجنتين وطيلة سنتين، وحتى بعد مصر كانت هناك زيارات وتشاورات بين اللجان المختصة.

وأكد “بن شرادة” بأن البيانات التي صدرت باسم اعضاء مجلس الدولة بشأن ماصدر عن مجلس النواب، ولا يعلم في هذا الامر اذا كان صحيح من غيره.

The post “بن شرادة” لتبادل: أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر حسب الاتفاق السياسي بطريقة الصحيحة ومن يقول غير ذلك فهو يريد التعطيل appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا