خاص.. مصدر لصدى يُصرح حيال تفاصيل اجتماع عرض منظومة التأمين الاجباري

صرح مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية عن انعقاد اجتماع بشركة تيبستي للتأمين لعرض منظومة التأمين الاجباري التي نفدها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي لصالح الهيئة، وذلك بدعوة من هيئة الإشراف على التأمين.

وبحسب المصدر المنظومة تأتي لمكافحة ظاهرة تزوير وثائق التأمين الإجباري حيث تبين للبعض حملة الوثائق أنها مزورة عندما تم تقديمها للحصول على تعويضات، كما أن حامل الوثيقة سيصبح بإمكانه التأكد من اصالة الوثيقة فور شرائها من خلال تطبيق للهاتف المحمول، وستمكن رجال المرور من استخدام تطبيق للهاتف المحمول لقراءة اللوحات المعدنية للسيارات والتأكد من صلاحية تأمين السيارة دون الحاجة إلى استيقاف السائق، كذلك تستخدم نظام معلومات جغرافي لإظهار المناطق المرورية ذات النسبة الأعلى للسيارات غير المؤمنة مما يسمح بتركيز الحملات المرورية بطريقة أكثر فعالية.



أيضًا المنظومة تقدم بيانات عن الأماكن التي تشهد أكثر عدد من الحوادث المميتة مما يسمح لوزارة المواصلات بتحسين تلك الأجزاء من الطرقات ويسمح لوزارة الداخلية باتخاذ تدابير عاجلة في تلك الأماكن مثل وضع لافتات تحذيرية أو مطبات أو تركيز دوريات وسيارات اسعاف في الجوار.

المنظومة أيضًا توفر بيانات عن المركبات المتسببة في الحوادث المميتة من ناحية النوع وسنة الصنع مما يسمح لوزارة الاقتصاد والتجارة بوضع ضوابط أكثر رشداً لاستيراد السيارات.

تابع الاجتماع كذلك مشروع قرار أسس التعويضات المعروض على مجلس الوزراء، حضره عدد من كبار مسئولي شركات التأمين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الليبي للتامين ومركز دعم القرار بمجلس الوزراء و إدارة المرور والتراخيص بوزارة الداخلية ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة المواصلات ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتعد هذه ثاني المنظومة بعد منظومة احصائيات التأمين تطلب الهيئة تنفيذها من خلال مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

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