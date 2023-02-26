القطراني يؤكد على ضرورة وضع حد لظاهرة التعدي على شبكة الكهربائية

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ أكد نائب رئيس الوزراء السيد علي فرج القطراني، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، على ضرورة وضع حد لظاهرة التعدي على الكوابل الأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية.

هذا وضم الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الرئاسة بمدينة بنغازي، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء أسامة الدرسي، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية لواء مسعود الكيلاني، وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي، وبحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية السيد رضا الفريطيس.

واستعرض الاجتماع ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء، وخطوط نقل وتوزيع الإمداد الكهربائي، والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين ومايترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

كما بحث الاجتماع آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل الأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة على النحو التالي:

ـ رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية . رئيسًا

ـ مندوب عن جهاز الأمن الداخلي . عضوًا

ـ منوب عن جهاز البحث الجنائـــــي . عضوًا

ـ مندوب عن مكتب المحامي العام . عضوًا

ـ مندوب عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية. عضوًا

ـ مندوب عن الشرطة العسكرية . عضوًا

وللّجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات ذات العلاقة، والمطالبة بكافة محاضر التحقيق السابقة الموجودة بمراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، وإحالتها للجنة الأمنية المشتركة المقرر تشكيلها، والتي تم تحديد مدة عملها (ثلاثون يومًا) قابلة للتمديد. (وال _ بنغازي)

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