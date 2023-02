“القطراني” يشكل لجنة لوضع حد لظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” خلال اجتماعه اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “عوض البدري” ظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية وكيفية وضع الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة.

وبحث “القطراني” خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية “أسامة الدرسي” ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية “محمد الكيلاني”، آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة أمنية مشتركة برئاسة رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية وعضوية مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي والشرطة العسكرية ومكتب المحامي العام وديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية.

