اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني 

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ عقد بمقر بلدية بنغازي وبحضور عميدها المهندس الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري.

وناقشت اللجنة المشكلة بقرار رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، البرنامج العام للاحتفالية، واللجان النوعية المشرفة على هذه البرامج.

ويترأس اللجنة مدير عام وكالة الأنباء الليبية وتضم في عضويتها عددا من قادة المؤسسات الإعلامية والثقافية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي.

واعتمدت اللجنة العليا لجاناً فرعية نوعية بحسب الاختصاص، لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية، إضافة إلى الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وقررت اللجنة، اعتماد عدد من البرامج للتجهيز لها، متمثلة في إقامة مهرجان أو تظاهرة مسرحية، ومهرجان للأغنية الليبية، ومهرجان للمالوف والموشحات والإنشاد الديني، ومعرض للفنون التشكيلية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومهرجان للأشرطة والأفلام القصيرة، ومعرض للكتاب والمخطوطات التاريخية، إضافة إلى أوبريت الافتتاح وبرنامجه والأماسي والأصبوحات العلمية والثقافية.

وأكد رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي المهندس الصقر بوجواري استعداد البلدية التام للوقوف مع هذه الإحتفالية، في تذليل كافة الصعاب طيلة أيام البرامج والأنشطة، مؤكدا أنه سيسعى للشروع في الصيانات العاجلة للبنية التحية للمراكز والمقار الثقافية، التي سيتم استغلالها في الاحتفالية.

بدوره، ثمن رئيس اللجنة السيد إبراهيم هدية دور البلدية، مشيداً بالدعم الذي قدمه السيد العميد لأجل إنجاح الاحتفالية.

وقدم عقب ذلك، ملخصا لمقترحات السادة أعضاء اللجنة، وتوزيعهم على لجان نوعية بحسب البرامج والتخصصات.

واعتمدت اللجنة بنود جدول اجتماعها، على أن تباشر العمل الفعلي عقب اجتماها المقبل. (وال _ بنغازي)

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