وزير المالية يتابع إنجاز مشروع إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي للمعاملات المالية الحكومية

تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ما تم إنجازه بمشروع إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي للمعاملات المالية الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الأحد مع مدراء الإدارات المختصة والشركة المنفذة لمشروع ميكنة العمل المالي، واستعرض فيه مهندسي الشركة عرضا مرئيا لخارطة تنفيذ البرنامج.

وأكد وزير المالية في ختام الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات متكررة لمتابعة مراحل تقدم تنفيذ المشروع.

