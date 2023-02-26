قرار صارم من الداخلية بشأن معارض السيارات في بنغازي

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد قرارًا صارمًا لكافة أصحاب معارض السيارات بمدينة بنغازي لإخلاء الفضاء العام في مُدة أقصاها ” 15 ” يومًا .

ويأتي القرار تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات القائد العام بشأن اعادة الامن والاستقرار لمدينة بنغازي وومحاربة كافة اوكار الجريمة والفساد والقضاء عليها وازالة كافة العشوائيات التي اساءات في المظهر العام للمدينة وتسبب في سد الطرق وازدحامها .

وتضمن القرار الموجهة لكافة أصحاب معارض السيارات بمدينة بنغازي ، بإخلاء الفضاء العام في مُدة أقصاها ” 15 ” يومًا وعدم عرض السيارات سواءً على أراضي أو طُرقات عامة أو أرصفة أمامها، حيث سيتم المرور بتاريخ 15/3/2023م وستتم المُصادرة الفورية لكل مركبة مُتعدّية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها .