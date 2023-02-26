النمر يدعو اقعيم لتشكيل لجنة فنية تتابع صلاحية الخضروات والفواكه

أخبارليبيا24

دعا عضو ملتقى الحوار الوطني السياسي بالقاسم النمر وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم لتشكيل لجنة فنية تتابع صلاحية الخضروات والفواكه.

وقال النمر في منشور عبر حشابه على “فيسبوك” :”مواجهة الظواهر الهدامة والمخلة بالنظام العام خطوة مطلوبة ومقبولة عندما لا تستثني مخالفا”.

وتابع عضو الملتقى :”نرجوا اأن تكون الخطوة القادمة والعاجلة للحفاظ على صحة وحماية حياة الناس من التلوث المفترض للخضروات والفواكه بوجود لجنه فنية”.

وأضاف النمر :”تتولى هذه اللجنة جمع العينات العشوائية أسبوعيا أو يوميا من جميع خيم وأكشاك ومحلات بيع الخضروات والفواكه ونقلها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها لمعايير واشتراطات السلامة الصحية”.

وأكد عضو الملتقى أنه على أساس نتائج تلك التحاليل تتم مواجهة المصدر سواء أن كان محليا أو خارجيا.

وختم النمر منشوره :”هناك معدلات عالمية لأمراض تتصدر بها ليبيا دول العالم قد تشير نتائج هذه الحملة لو نفذت بدقة إلى أحد أسبابها”.

ويشك الليبيين في الخضروات القادمة من مصر بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري لعدة أسباب منها رشها بالمبيدات التي تسبب الأمراض السرطانية بالإضافة إلى سقيها بالمياه الملوثة (الصرف الصحي).

وعزا الكثير من الليبيين أسباب انتشار أمراض الأورام بين الليبيين بأعداد كبيرة إلى تلك الخضروات غير الصالحة للاستهلاك البشري، إلا أنه لم يتم تقديم تقارير رسمية بالخصوص حتى الآن.