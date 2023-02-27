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قوائم أسماء الافراجات المالية عن مراقبة التربية والتعليم بهذه المدينة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر قوائم بأسماء من تم الافراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية خلال شهري يناير وفبراير سنة 2023 مراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي والبالغ عددهم 68 إضافة إلى 3 تم تنفيذ إيقافهم .

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