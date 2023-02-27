ارتفاع جديد للدولار وتراجع اليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 27 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.85 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1107 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7884 دينار، والدولار الكندي 3.5608 دينار ليبي، والليرة التركية 0.257 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2927 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3204 دينار، والدينار التونسي 1.554 دينار، والدرهم المغربي 0.4648 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: