المركزي: الدولار يرتفع والعملات العربية تستقر

الوطن| رصد

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، إلى 4.85 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.11 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: