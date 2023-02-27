شركة الكهرباء تواصل صيانة محطة تحويل غرب طرابلس بسبب وجود عطب في خط العازل

تواصل الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، أعمال الصيانة بمحطة تحويل غرب طرابلس جهد 220/400 كيلوفولت اشتملت على فك المعدات المعطوبة لاستبدالها بأخرى جديدة نتيجة لوجود عطب في خط العازل، مما سيتيح إمكانية تحميل الأحمال من محطة غرب طرابلس إلى محطة الجنوب، عقب الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات التشغيلية.

يأتي ذلك ضمن مشروع خط الجنوب الغرب جهد 400 كيلو فولت، الذي سيستفاد منه في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الغرب إلى الشبكة العامة وتدار كافة الأعمال بواسطة شركة (GE) الأمريكية، وشركة اليكتروثروت، وتحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.