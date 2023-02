لجنة المطابقة بوزارة الصحة تطالب من جميع الجهات التابعة لها التي لم يشملها تنفيذ جدول المرتبات الموحد بالتواصل معها لمعالجة أوضاعها

طالب رئيس لجنة المطابقة بوزارة الصحة اليوم الاثنين، في بيان له المستشفيات والمراكز التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، والجهات والأجهزة التابعة للقطاع، التي لم يشملها تنفيذ جدول المرتبات الموحد خلال شهر يناير، التواصل مع اللجنة لمعالجة أوضاعها.

وأشارت اللجنة إلى أن تأخر تنفيذ جدول المرتبات الموحد لبعض الجهات يعود إما لأسباب فنية خاصة بوزارة المالية، أو أخرى تتعلّق بالجهة نفسها.

