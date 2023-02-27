اقتصاد

الاقتصاد تؤكد أن واردات ليبيا للصناعات الغذائية خلال العام الماضي بلغت 4,439 مليار دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد 26 فبراير 2023، أن واردات ليبيا للمواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية للصناعات الغذائية، بلغت خلال الفترة من 1 يناير 2022، وحتى 31 ديسمبر 2022، مبلغ 4,439 مليار دولار، بزيادة قدرها 780 مليون دولار عن عام 2021 ما يمثل نسبة زيادة 15 % عن واردات 2021، مما يدل على تتطور الصناعات الغذائية في ليبيا ولا سيما من مصانع القطاع الخاص.

يشار إلى أن ليبيا تستورد 85 % من حاجتها من السلع الغذائية، من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية، لتغطية الطلب في السوق المحلي.

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موقع بكم

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