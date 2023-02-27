الاقتصاد تؤكد أن واردات ليبيا للصناعات الغذائية خلال العام الماضي بلغت 4,439 مليار دولار

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد 26 فبراير 2023، أن واردات ليبيا للمواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية للصناعات الغذائية، بلغت خلال الفترة من 1 يناير 2022، وحتى 31 ديسمبر 2022، مبلغ 4,439 مليار دولار، بزيادة قدرها 780 مليون دولار عن عام 2021 ما يمثل نسبة زيادة 15 % عن واردات 2021، مما يدل على تتطور الصناعات الغذائية في ليبيا ولا سيما من مصانع القطاع الخاص.

يشار إلى أن ليبيا تستورد 85 % من حاجتها من السلع الغذائية، من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية، لتغطية الطلب في السوق المحلي.