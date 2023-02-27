وزارة المالية تعلن اخر تطورات صرف مرتباب شهر يناير 2023

اوضحت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أنه تم البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر يناير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية، بحسب بيان صادر عنها.

والخميس الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أسباب التأخير في صرف رواتب شهر يناير وفبراير، مؤكداً أن أهم الأسباب هو إدخال 400 ألف متغير على مرتبات القطاع العام خلال الشهرين، وكذا استكمال أكثر من 100 ألف تغيير مسار على مرتبات العاملين بالموظفين العاملين بالعام. كما استكملت تنفيذ 16 ألف إفراج جديد على المرتبات بمختلف القطاعات الحكومية؛ واستكملت تنفيذ 140 ألف تسوية للمرتبات تنوعت بين ترقيات وتسويات مالية للموظفين.