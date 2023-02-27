انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين 0.1 % إلى 1808.51 دولار للأوقية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعد وجود مخاوف من أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي، مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1808.51 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 % إلى 20.58 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 % إلى 906.94 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 % إلى 1415.96 دولار للأوقية.