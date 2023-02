“الدبيبة” يصدر تعليماته بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني لتتمكّن مصلحة الآثار من إعادة فتح أبوابه أمام الزوّار

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين تعليماته بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني لتتمكّن مصلحة الآثار من إعادة فتح أبوابه أمام الزوّار، واعتماد الخطة التطويرية ليكون هذا المتحف في المستوى الذي يليق به، كذلك للوقوف على الصعوبات آلتي يواجهها ، جاء ذلك خلال زيارته للمصلحة رفقة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتا”.

وكان في استقبال رئيس الحكومة، رئيس مصلحة الآثار “محمد فرج” ومدير مشروع المتحف الوطني “محمد فكرون” وعدد من المختصين بالمصلحة، مقدمين له خلال زيارته عروض توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدّتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

وجّهه “الدبيبة” المصلحة بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

