خاص.. عضو مجلس إدارة شركة الشرارة مصراتة يفصح لصدى حيال تفاصيل الإنقسام الحاصل بالشركة

صرح عضو مجلس إدارة شركة الشرارة مصراتة “فؤاد فارس” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن شركة الشرارة منقسمة إلى طرفين طرف من جهة جنزور ورقم السجل التجاري 39/24 ، والطرف الأخر مصراتة والذي يعتبر مقرها الرئيسي الفعلي، وذلك بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً برقم سجل تجاري 29/72، حيث صدر أمر حكم عن رئيسها يقول بأن التعامل مع سيد “عبدالباسط محمد محجوب” بصفته رئيس مجلس إدارة للشركة، كما أن القانون نسب لهم طريق لكل طرف منها: تقديم أي شكوى أو تظلم، ويجب إنهاء كافة الإجراءات، إلى جانب حدث الإشكالية الأولى تم خسارته مع استمرارية التنفيذ، وكذلك للمرة الثانية وتم خسارته أيضاً.

وتابع بالقول: شركة البريقة لا تريد التزويد وعارضت وقدمت تظلم، وتم كسب التظلم، وجاء إلى الشركة محضر تنفيذ، حيث يجب عليهم تنفيذ الأمر من السلطة التنفيذية، وتم تبليغهم بالإعلان وتم تنفيذه.

وختم حديثه قائلاً: رئيس محكمة الجنوب صدر أمر لا يوجد “عبقري” من عباقرة القانون يستطيع الدخول به، فالحكم الاستئناف ساري، لماذا تم إصدار حكم ابتدائي، رغم إن محكمة الجنوب نفذت لهم، ويجب التنفيذ لنا وأيضاً.

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