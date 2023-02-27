“الحويج” يؤكد على ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعًا مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية “محمد العزيزي” يوم أمس الأحد، وبحضور مستشار الوزير “شذر الصيد” ومدير إدارة التعاون الدولي والتجارة الخارجية ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ورئيس قسم الشركات الاستراتيجية والاستثمار ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالوزارة ونائب مدير المكتب الإقليمي والمشرف على الملف الليبي بالبنك الأفريقي للتنمية، في إطار بحث سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الأفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024م وفتح أفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا .

كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .

كذلك أكد “الحويج” على ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة النيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر، وأن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي .

أيضًا تم استعراض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين .

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