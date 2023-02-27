تواصل أعمال رصف الطرق وصيانة المرافق الحيوية ببلديتي بنغازي والأبرق

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، الانتهاء من أعمال رصف شارع مستشفى “ذوي الهمم العالية” بمنطقة أرض الحراسة، وشروعها في أعمال إنشاء جسر للمشاة بجوار المسجد الأخضر في منطقة أرض زواوة .

وأكدت اللجنة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة، في إعادة تهيئة الطريق الرئيسي لبلدية الأبرق، مع تنفيذ الإنارة العمومية، وتصريف مياه الأمطار، إضافة لاستكمال صيانة مدرستين متوقفتين منذ سنوات، لحلحلة أزمة الازدحام الطلابي بالفصول الدراسية.