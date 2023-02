التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية “محمد العزيزي”، وذلك في إطار بحث سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الأفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024م وفتح أفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا

كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .

من جانبه أكد وزير الاقتصاد على ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة النيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر، وأن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي،

إضافة لاستعرض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.

The post خلال لقاءه مع البنك الأفريقي للتنمية.. “وزير الاقتصاد”: مشاريع قطاع الثروة السمكية وصلت عائداتها المبدئية إلى 2.4 مليار دولار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا