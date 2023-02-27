نقابة المعلمين تعلن توريد سيارات لبيعها بالتقسيط عن طريق مصرفي الوحدة والتجاري

أعلنت النقابة العامة للمعلمين، اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، عن وصول أول دفعة للسيارات بعدد 5000 سيارة، نوع نيسان صني موديل 2023، بعد إنهاء إجراءات توريدها عن طريق شركة لاستيراد السيارات، وتبلغ قيمتها حسب مواصفاتها من نصف فل أوبشن بقيمة 10,500 ألف دولار، وفل أوبشن، بقيمة 11,000 ألف دولار.

وأوضحت النقابة أن الأقساط ستكون بنسبة 35 % من قيمة المرتب، وسيتم التعامل مع المعلمين زبائن مصرفي الوحدة والتجاري الوطني حاليا.

وطالبت النقابة من اللجان الفرعية المشكلة بكافة البلديات، استلام طلبات الحصول على السيارات من المعلمين لديهم، وإحالتها بعد ذلك إلى اللجنة الرئيسية لتوريد السيارات.