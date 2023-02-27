ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين بعدما أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي قبيل خفض كبير في الإمدادات من المقرر أن يسري في مارس لكن ارتفاع الدولار والمخاوف من الركود حدا من المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.68 دولارا للبرميل بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.

وأغلق خاما القياس على ارتفاع أكثر من 90 سنتا يوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة بي.كيه.إن أورلين البولندية يوم السبت إن روسيا علقت صادراتها من النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك غداة تسليم بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا في وقت سابق من الشهر خطة لخفض صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط، وهو ما يتجاوز خفضها السابق للإنتاج الذي بلغ خمسة بالمئة.

وفي غضون ذلك ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الاثنين بعدما عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى.