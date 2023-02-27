بنغازي| حملة “عطاءنا غير في شهر الخير” لدعم الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم

بنغازي 27 فبراير 2023 (وال)- انطلقت بمدينة بنغازي حملة تحت شعار “عطاءنا غير في شهر الخير” بالتعاون مشترك بين الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وقطاع خدمة وتنمية المجتمع بمرشدات ليبيا بالحركة العامة للكشافة والمرشدات.

هذا وتستهدف الحملة جمع التبرعات العينية بأشكالها المختلفة، والتي تشمل المواد الغذائية.

ودعت اللجنة العليا لحملة “عطاءنا غير في شهر الخير”، كل الخيرين من رجال أعمال وشركات ومؤسسات ومواطنيين خيرين، للمساهمة بما يجودون به من أجل إعداد وتجهيز سلات غذائية من المستهدف توزيعها على الأسر المحتاجة، للمساهمة في الدعم يمكن الحضور بشكلٍ شخصي للجنة بمقرها بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، أو للتواصل على الأرقام:

رئيس اللجنة العليا:0911660439، ومدير فرع المنطقة الغربية: 0924162881، ومدير فرع المنطقة الجنوبية: 0945740581،ومدير فرع الجبل الغربي: 0910807824، ومدير فرع الواحات: 0926426819، ومدير فرع بنغازي: 0913767544، ومدير فرع المنطقة الشرقية: 0911592441، للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية الخيرية من أجل دعم الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم. (وال) هــ ع/ ر ت

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