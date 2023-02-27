«الحويج» يبحث آلية التعاون الاقتصادي مع البنك الإفريقي للتنمية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار بحث سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الإفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024م، وفتح آفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا.

كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد الوزير خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة النيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر.

وأشار الحويج إلى أن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي.

هذا واستعرض اللقاء أيضاً، المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.

The post <strong>«</strong>الحويج<strong>»</strong> يبحث آلية التعاون الاقتصادي مع البنك الإفريقي للتنمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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