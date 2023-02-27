المركزي يناقش الضوابط التنظيمية لشبكة الدفع المحلية واستحداث نظام المدفوعات

عقد المجلس الوطني للمدفوعات اليوم الأحد 27 فبراير، اجتماعه الأولى للعام الحالي 2023، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمناقشة الضوابط التنظيمية لشبكة الدفع المحلية والتقرير السنوي، لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة واستحداث نظام المدفوعات الفورية.

كما تمت مناقشة إضافة استخدام الشفرة الذكية (smart card) وتفعيل نظم RTGS و ACH على مرتبات الدولة لضمان، وصولها في نفس اليوم لمستحقيها، وذلك

في إطار متابعة المركزي لمتطلبات الاقتصاد الوطني الرقمي وتطوير وسائل المدفوعات الإلكترونية.