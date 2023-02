ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع اليوم الاثنين مع مسؤولي ائتلاف شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية وممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار، البرامج الاستكشافية خلال الفترة 2023-2028، والعمل على تذليل الصعوبات وإزاحة المعوقات التي من الممكن مواجهتها أثناء التنفيذ، والجوانب المالية والمدة الزمنية المحددة لإنجاز هذه البرامج.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف المكلف “عبد الناصر بن زيتون”، وعن شركة “إيني” الإيطالية نائب المدير العام لشركة فرع شمال أفريقيا “ونيس الرويمي”، ومدير إدارة الاستكشاف “جوزبي بريتشي”، ومدير عمليات الآبار “أندريا ميناردتي”، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ومسؤولين عن شركة “بي بي” البريطانية عبر تقنية الفيديو.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت اتفاقية مع شركتيْ “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية تعمل بموجبها الشركة الإيطالية كمشغل على استئناف أعمال الاستكشاف في ثلاث مناطق في ليبيا، منها منطقتيْن بريتيْن في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة إجمالية قدرها 54 ألف كيلومتر مربع.

The post المؤسسة الوطنية للنفط تستعرض البرامج الاستكشافية مع شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية ومؤسسة الاستثمار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا