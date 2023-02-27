اقتصاد

الوطنية للنفط تؤكد استقرار إنتاج النفط الخام وانخفاض استهلاك الغاز الطبيعي خلال 24 ساعة الماضية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام، اليوم الإثنين بلغ مليونا و 215 ألف برميل يوميا، فيما انخفض إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، تراجع إلى مليار و 79 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 841 مليون قدم مكعب، و 150مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و80 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 8 ملايين قدم مكعب.

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