الدبيبة يتفقد عددٍ من المباني الخدمية والإدارية المتوقفة بالعاصمة طرابلس

طرابلس 27 فبراير 2023 (وال)- تفقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، عددٍ من المباني الخدمية والإدارية المتوقفة وغير المفعَّلة بالعاصمة طرابلس، للوقوف على المشاكل التي تُعيق استئناف العمل بها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدبيبة رفقة وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس.

وشملت الجولة المطعم الدوّار المقابل لقناة الوطنية، ومبنى القبة السماوية، وديوان وزارة الداخلية بشارع عمر المختار.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة رجوع العمل في هذه المواقع وتفعيلها بالشكل المناسب، مشددًا على أن كافة المواقع الإدارية والخدمية لن تظل مقفلة داخل العاصمة.

كما قام الدبيبة بجولة داخل المدينة القديمة، التقى خلالها عددٍ من المواطنين واستمع لملاحظاتهم، مؤكدًا أن الحكومة وُجدت لخدمة الليبيين وتحسين أوضاعهم. (وال)

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