ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع مكاسب الدولار الأمريكي.

وبالرغم من الارتفاع، بقي الذهب بالقرب من أدنى مستوى خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من ‏إقدام مجلس الفدرالي الأمريكي على المزيد من رفع أسعار الفائدة.‏

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1817.69 دولار ‏للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتبلغ عند التسوية 1824.90 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن وصل إلى ذروة سبعة أسابيع، مما ‏يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.‏

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها ‏تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من 7% بعد بيانات أميركية متتالية أشارت إلى متانة ‏الاقتصاد.‏

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سجل أكبر ‏ارتفاع في ما يقرب من عامين في يناير كانون الثاني بينما تسارع التضخم، مما ‏زاد من مخاوف السوق من مواصلة الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في ‏الصيف.‏

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة التقليل من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الوسيلة ‏البديلة للتحوط عبر حيازة الأصول التي لا تدر عائدا.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 20.77 ‏دولار للأونصة. وارتفع البلاتين ‏‎%‎‏3.7 إلى 942.81 دولار، وزاد البلاديوم 3.7% ‏إلى 1455.76 دولار.‏

The post أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا