الاقتصاد تبحث سبل تمويل مشاريع الثروة السمكية وتجارة العبور مع البنك الأفريقي للتنمية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي، بالعاصمة طرابلس، تحديد الأولويات والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الأفريقي خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، وفتح آفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا.

وأكد الحويج على ضرورة إيجاد مصادر لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتجارة العبور، وبالأخص طريق مصراتة النيجر، وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر، وأن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق الأمن الغذائي بالجنوب الليبي، وكذلك استعرض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية، وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.