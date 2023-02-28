الدولار ينخفض واليورو يرتفع في السوق الرسمية

الوطن| رصد

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.83 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.78 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس.

وسجل سعر الليرة التركية 0.256 دينار مقابل 0.257 دينار أمس، وسعر اليوان الصيني 0.697 دينار مقابل 0.696 دينار أمس.

وتاليا قائمة بأسعار العملات: