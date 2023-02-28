الدولار ينخفض واليورو يرتفع في السوق الرسمية

الوطن| رصد
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.83 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.78 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس.
وسجل سعر الليرة التركية 0.256 دينار مقابل 0.257 دينار أمس، وسعر اليوان الصيني 0.697 دينار مقابل 0.696 دينار أمس.
وتاليا قائمة بأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8378 د.ل
|4.8499 د.ل
|4.8257 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1215 د.ل
|5.1343 د.ل
|5.1087 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8261 د.ل
|5.8407 د.ل
|5.8116 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5609 د.ل
|3.5698 د.ل
|3.5519 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2539 د.ل
|3.262 د.ل
|3.2458 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1617 د.ل
|5.1746 د.ل
|5.1488 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4646 د.ل
|0.4657 د.ل
|0.4634 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4667 د.ل
|0.4679 د.ل
|0.4656 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6881 د.ل
|0.6899 د.ل
|0.6864 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.55 د.ل
|3.56 د.ل
|3.54 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2891 د.ل
|1.2923 د.ل
|1.2859 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3171 د.ل
|1.3204 د.ل
|1.3138 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.54 د.ل
|1.5438 د.ل
|1.5361 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.354 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4653 د.ل
|0.4665 د.ل
|0.4642 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.37 د.ل
|1.38 د.ل
|1.37 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.652 د.ل
|0.652 د.ل
|0.652 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2562 د.ل
|0.2568 د.ل
|0.2555 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.697 د.ل
|0.6987 د.ل
|0.6952 د.ل
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