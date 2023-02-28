موظفو بلدية طبرق يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 12 شهرًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب موظفي ديوان بلدية طبرق بإتمام الإجراءات لصرف مرتبات موظفي البلديات وفق الجدول الموحد أسوة بموظفي ديوان وزارة الحكم المحلي.

كما طالبوا، في بيان في حضور عميد بلدية طبرق، بإتمام الإجراءات المالية للموظفين الذين تم تعيينهم لصالح البلدية وصرف رواتبهم، مشيرين إلى أن مدة عملهم بلغت نحو عام.

وطالب الموظفين كذلك، بتفويض عميد البلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة، وهي النقل والندب والإعارة والترقيات والتسويات والاستقالة والإحالة للتقاعد أعمالاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012.

وقال الموظفين، إن قرار ضم العديد من القطاعات للبلدية؛ فإن الأمر ترتب عليه نقل أغلب موظفي الدولة للبلديات، دون أن تتم مطابقة الإجراءات المالية للمرتبات حسب بنود الجدول الموحد.