البريقة توضح بشأن النزاع مع شركة الشرارة الذهبية

الوطن| رصد

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إنها تعاملت مع النزاع الدائر حول تمثيل شركة الشرارة الذهبية لمدة ناهزت التسع سنوات ولا نزال على مسافة واحدة مع كافة الأطراف المتنازعة وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة.

وأوضحت الشركة في بيان أن ما حدث مؤخراً ما هو إلا تنفيذ الشركة لأمر قانوني صادر عن القضاء لصالح أحد الأطراف المتنازعة وتحديد القضاء لجلسة قادمة لفض النزاع قانوناً بين المتنازعين.

وأضافت: “تابعنا ما يتم تداوله من أخبار للزج بالشركة في نزاعات قائمة على صفة تمثيل شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية وتمسك طرفي النزاع بأحقيته في تمثيل الشركة.”

ولفتت إلى أن “تلك الأخبار لا تعدو أكثر من محاولة لتشويه شركة البريقة ورئيس لجنة إدارتها باتباعها لإجراءات مخالفة في تمكين طرف على حساب آخر وهو قول يخالف الواقع والقانون وحق أريد به باطل”.

وأكدت شركة البريقة استمرارها في تزويد محطات شركة الشرارة المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية من خلال الجسم المعتمد حالياً بأمر القضاء.