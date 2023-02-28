تراجع للدولار ارتفاع اليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 28 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8378 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1215 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8261 دينار، والدولار الكندي 3.5609 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2562 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2891 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3171 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار، والدرهم المغربي 0.4653 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: