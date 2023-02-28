خاص.. “أمين صندوق النادي الليبي للسيارات”: نعمل على استثمار الأراضي التابعة للنادي

قال أمين الصندوق للنادي الليبي للسيارات والرحلات “أحمد سعيد” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية:

يعتبر النادي هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الرخص الدولية بالإضافة إلى سيارات العبور ، وعن طريق مكاتب والفروع على مستوى ليبيا وإدارة المنافذ وإصدار الرخص.

مُضيفاً: كما أن المجلس يحاول من خلال اجتماعه في القريب القادم أن يضع حل للاستثمارات والأراضي التي لم تستثمر، فلدينا أراضي على طول الشاطئ الليبي مساحتها ما يعادل ال 80 هكتار ، ونحاول في المجلس الجديد تفعيل المنافذ عن طريق الاستثمارات، وحاليًا قدرنا إيرادات هذا العام بقيمة ما يُقارب 30 مليون .

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