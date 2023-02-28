مصلحة الموانئ تستعد لإعادة تشغيل ميناء درنة البحري

كشف مدير مكتب المتابعة بميناء درنة البحري عبد الواحد الحصائري عن التجهيز لإعادة تشغيل الميناء بداية شهر أبريل القادم، بعد توقف دام عشر سنوات.

وأكد الحصائري لتطبيق بكم الإخباري، بأن تنظيف وتهيئة الميناء بدأ منذ رفع الحظر عنه، في مايو 2022، مع توفير كافة احتياجات المنفذ واتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة، وبانتظار وضع آليات التشغيل من قبل مصلحة الموانئ.

ويقع ميناء درنة على مساحته 480.000 ألف متر مربع وبقدرة استيعابية سنوية تقدر 700.000 ألف طن للوردية الواحدة.