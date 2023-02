مدير ادار الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” يخاطب مدراء العامين للمصارف، عن صدور تعليمات المركزي بشأن اجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لاجراءات فتح اعتمادات المستندية، حيث أوضح هذا التعديل بأن لم يتم قبول بوالص الشحن التي تقدم على الاعتمادات والتي يكون تاريخ الابحار بها قبل قبل تاريخ فتح الاعتماد، ويستثني منه اعتماد المستندية للبضائع السايبة، (BULK)، والسلع” اللحوم المجمدة- زيت-سكر- أرز” يتم قبول بوالص الشحن التي تكون تاريخ الابحار فيها قبل 30 يوم.

وأوضحت ادراة الرقابة فيما يخص التعديل بأن يتم قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلعة “البيض المخصب وتقاوي البطاطا” الموردة عن طريق المنافذ الليبية البرية، والبضائع ذات المنشأ التونسي حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بموجب الرسالة ذات الرقم الاشاري 5-1-1194، المؤرخة بتاريخ 3/7/2021.

وأضاف تعديل المركزي لاجراءات فتح اعتمادات المستندية بأن يسمح بتوريد الابل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار مثل “النيجر، تشاد، السودان” كذلك البضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري أمساعد سلوم حسب الضوابط الواردة برسالة “الحويج”، ذات الرقم الاشاري ( 5.1.1589) المؤرخة في 3/4/2022، شريطة ان يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بنفس الدولة.

وشدد المركزي في هذا الاجراء بأن يلتزم الموردون بتقديم الاقرارات الجمركية الاصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك، بدلاً من رؤساء الجمركيه، على أن تقدم الاقرارات إلى المصارف خلال 3 اشهر من تاريخ استلام المستندات.

ونوه المركزي على جميع المصارف ابلاغ ادارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي عن حالات الاخفاق في تقديم الاقرارات الجمركية المطلوبة.

The post ادارة الرقابة تخاطب مدراء المصارف عن صدور تعليمات من المركزي بشأن اجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لاجراءات فتح اعتمادات المستندية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا