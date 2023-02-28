خاص.. “أبوبكر الفطيسي”: نسعى لتفعيل أعمال النادي الليبي للسيارات خلال الفترة القادمة

قال مدير إدارة الشؤون الإدارية بالنادي الليبي للسيارات والرحلات “أبوبكر الفطيسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: النادي هو من المؤسسات الأهلية التي تخضع للقانون رقم 19 للسنة المالية 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية والذي لا زال ساري إلى الآن، كما تم تأسيس النادي بمرسوم ملكي صادر من الملك إدريس في العام 1969 وخضع للمواد الخاصة بالجمعيات للقانون المدني.

أضاف كذلك: كما أن النادي يملك إستثمارات كأي مؤسسة أهلية وتخضع هذه الاستثمارات للقانون التجاري وللضريبة، وله عدة نشاطات ويصدر رخصة القيادة الدولية والدفاتر الجمركية وينظم وينسق الرحلات بين الداخل والخارج

وفي ختام الحديث قال “الفطيسي”: وتم يوم الإثنين 27 فبراير الجاري إنتخاب مجلس إدارة خلال الاجتماع الجمعية العمومية للنادي العادي لسنة 2023م ، كما أن النشاطات في الوقت الحالي شبه متوقفة ولكننا نسعى لتفعيلها في القريب العاجل.

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