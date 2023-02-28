“المركزي” يوجه مراسلة إلى المدراء العامين للمصارف بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسي” مُراسلة إلى المدراء العامين للمصارف بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية .

ومن خلال المراسلة أفاد بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي والتي تقتضي بعدم قبول بواصل الشحن التي تقدم على الاعتمادات المستندية والتي يكون تاريخ الابحار بها قبل تاريخ فتح الاعتماد المستندي بإستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (BULK) والسلع (اللحوم المجمدة – زيت – سكر – أرز) يتم قبول بواصل الشحن التي تكون تواريخ الابحار فيها قبل (30) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700 المحالة لمراسليهم، وأن يتم قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلعة البيض المخصب، وتقاوي البطاطا ) الموردة عن طريق المنافذ الليبية البرية والبضائع ذات المنشأ التونسي حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 5/1/1194 ، المؤرخة في 2021/07/03، كما يسمح بتوريد الأبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر تشاد السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد ، ذات الرقم الاشاري (1589.1.5 المؤرخة في 2022/04/03، شريطة أن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بنفس الدولة.

وعلى أن يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الاخفاق في تقديم الاقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.

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