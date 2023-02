“الدبيبة”: نجحت الحكومة في اطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل ودعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والاورام

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في منتدى الثالث لشركاء التنمية، بإن نجحت حكومته في دعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والاورام والامراض المزمنة، واطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، مؤكداً على تنفيذ العطاء العام بما يضمن الشفافية والافصاح.

وأوضح “الدبيبة” بأن سعت حكومته بشكل جاد لضمان أفضل الخدمات الصحية الاساسية بعد ترديها لسنوات، مضيفاً بعدم سماحه بأن يعيش الشعب الليبي ماعاشه من انقسام وحروب.

وأشار رئيس الوزراء بأن نجاح مثل هذه المنتديات واستمرارية انعقادها يعكس عمل الحكومة الايجابي في مسار الاستفادة من خبرات الدولية والمحلية، مؤكداً بأن الليبيون يصروا الى التمسك بمشاريع التنمية في شتى المجالات وخصوصاً الصحية منها.

كما قال “الدبيبة” بأن منذ استلامه مهامه بتوليه لحكومة الوحدة الوطنية، عمل على تنظيم القطاع الصحي واعتمد هيكلاً تنظيم موحد للوزارة والافراجات المالية وتسوية أوضاع العاملين فيها.

