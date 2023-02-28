موقع أمريكي : اتفاقية شركة “ميركوري” ومؤسسة النفط لم تدخل حيز التنفيذ

ذكر موقع” odwyerpr” الأمريكي أن شركة ميركوري للشؤون العامة والإستشارات أبرمت اتفاقية مدتها عام واحد للتعامل مع الإتصالات الإستراتيجية والعلاقات الإعلامية والخدمات الرقمية وواجبات العلاقات الحكومية للمؤسسة الوطنية للنفط .

وأشار الموقع إلى أن الشركة افتتحت مكتبًا في مدينة هيوستن الأمريكية وذلك لتعزيز روابطها وعلاقاتها بشركات خدمات الطاقة اللازمة لتجديد قطاعات التنقيب والإنتاج بالإتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط .

وبحسب الموقع أن اتفاقية شركة ميركوري في 21 من شهر فبراير مع المؤسسة الوطنية للنفط لم تدخل حيز التنفيذ بعد حيث تلقت رسومًا بقيمة 30 ألف دولار والتي تضمنت رسوم إمتثال بقيمة 5 آلاف دولار لمرة واحدة لتغطية الشهر الأول من العمل .

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