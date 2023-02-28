مكاتب العمل والتأهيل تدخل في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة المرتبات

دخل موظفو مكاتب وزارة العمل والتأهيل بكافة مدن ليبيا، والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف موظف الأحد الماضي في اعتصام مفتوح، للمطالبة بزيادة المرتبات أسوة بالقطاعات الإدارية الأخرى.

وكشف رئيس لجنة مطابقة بيانات مكاتب العمل والتأهيل بوزارة العمل رضا ساسي لتطبيق بكم الإخباري أنه لا زيادة في رواتب مكاتب العمل ضمن مرتبات يناير وفبراير، مبينا بأن كافة المكاتب طابقت بياناتها بوزارة المالية، وبأن تنفيذ الزيادة المالية ستدرج ضمن مرتبات شهر مارس القادم.

يشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل كانت قد أعلنت الأيام الماضية الانتهاء من مطابقة بيانات موظفي عدد 105 مكاتب للعمل والتأهيل بكافة المدن