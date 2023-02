بتنسيق وزارة المالية مع البنك الدولي.. “الدبيبة” و”الكبير” و”شكشك” يشاركون في أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية، الذي نظمه وزير المالية “خالد المبروك” بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار “إصلاح القطاع الصحي”،بمشاركة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وافتتحت أعمال المنتدى بكلمة “المبروك” الذي أكد دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة.

وأكد “الدبيبة” خلال كلمته على حكومته لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف هام ويحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبرا عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا هو رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية.

ومن جانبها أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي “جيسكو هنتشل”، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.

وتم الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

وحضر هذا المنتدى عدد من السفراء المُعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

