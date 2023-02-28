خلال أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية.. “المبروك” يؤكد على دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي

شارك رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية الذي تنظمه وزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار “إصلاح القطاع الصحي”، بمشاركة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وعدد من السفراء المعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

حيث افتتحت أعمال المنتدى بكلمة من وزير المالية، الذي أكد على دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة.

وَكذلك أكد “الدبيبة” على دعمه لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف هام، ويحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبراً عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا هو رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية.

كما أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي “جيسكو هنتشِل”، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.

وفي ختام المنتدى تم الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

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