“العابد” يبحث ملف الإفراجات المالية مع عدد من مديري مكاتب العمل بالمناطق على مستوى ليبيا

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، مع مدير إدارة متابعة مكاتب الوزارة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأعضاء عن لجنة مطابقة مرتبات مكاتب العمل، ملف تنفيذ الجدول الموحد لمكاتب العمل في كل البلديات على مستوى ليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة ملف الإفراجات لعدد من الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات، موجّها مدير إدارة متابعة مكاتب العمل بشأن موافاة البيانات الخاصة بالموظفين غير المفرج عن مرتباتهم ومخاطبة وزارة المالية بشأنهم.

حيث أكدت لجنة مطابقة المرتبات، إدخال البيانات لكل الموظفين في منظومة المرتبات، ومطابقة وفقاً لجدول المرتبات الموحد، وطالب الحاضرون الوزير بالتدخل بشكل مباشر ومعالجة هذا الملف ومخاطبة وزير المالية للإسراع في تنفيذ جدول المرتبات الموحّد لكل مكاتب العمل والتأهيل في كل البلديات أسوة بباقي القطاعات.

كما أكد “العابد” حرصه الشديد على حصول مكاتب العمل على كامل حقوقهم، مشيراً إلى أن المكاتب لها دور فعّال في استقبال المواطنين من الباحثين عن العمل وإتمام إجراءات الاستخدام والتفتيش العمّالي.

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