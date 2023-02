ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، الإجماع الوطني والدولي على إدارة الموارد بشكل عادل وأولويات الإنفاق لعام 2023.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”, التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام الحالي إضافة إلى باب التنمية لعام الماضي 2022.

The post “المنفي والدبيبة والكبير وشكشك” يناقشون الإجماع الوطني والدولي على إدارة الموارد بشكل عادل وأولويات الإنفاق لعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا